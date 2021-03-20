العثور على جثة ترزى بجوار شريط قطار الكفر الجديد بميت سلسيل

عثر سائق قطار على جثة ملقاه بجوار شريط قطار الكفر الجديد التابعه بمركز ميت سلسيل بالدقهلية حيث تبين انها لترزى واصيب فى حادث قطار.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من سائق القطار المتجه من المنصورة الى المطرية رقم ٢٠٣ برؤيته لجثه لشاب يبلغ من العمر حوالى ٢٦ عاما بجوار شريط قطار الكفر الجديد.وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة مجهولة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل عقب معاينة النيابة.وبالفحص تم التعرف على الجثة وتبين أنها لشاب يدعى على السيد عبده سعد ٢٥ عاما ترزى ومقيم الكفر الجديد وأنه تعرض لحادث صدم من قطار أثناء عبوره وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.