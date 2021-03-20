وقف إمدادات الأونروا.. كيف يعيش لاجئو فلسطين وسوريا فى لبنان؟

تردت مؤخرًا أوضاع لاجئي فلسطين وسوريا في لبنان داخل المخميات التي يعيشون فيها، حيث أصبح وباء كورونا منتشرًا في كل مكان، وتقلصت المساعدات المالية لهم فأصبحوا يواجهون الجائحة بمفردهم دون مساعدات مالية كانوا يعتمدون عليها.وتوقفت المساعدات المالية الأمريكية التي كانت تعين هؤلاء اللاجئين منذ بداية الجائحة، وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها بدأت بالفعل تستشعر الآثار المترتبة على وقف المساعدات الأمريكية للوكالة.وقالت إن تقليص الإمدادات الغذائية فى قطاع غزة ستكون له آثار كارثية، حيث إن أونروا تدعم نحو مليون شخص في قطاع غزة بمواد غذائية، وتشغل 267 مدرسة و21 مؤسسة صحية هناك.اقتربت "الدستور" من أوضاع اللاجئين في لبنان، حيث تحدثت مع عدد منهم ممن توقفت المساعدات المالية التي كانت تأتي إليهم، فكيف يعيشون الآن؟غريب أحمد، لاجئ فلسطيني، يعيش في مخيم عين حلوة جنوب لبنان، قال: "الإغاثة النقدية التي نأخذها من الأونروا هي بدل للإيجار بالمخيم الذي نعيش فيه، وبدل التغذية لكل اللاجئين النازحين من سوريا وفلسطين في لبنان".وأضاف: "لبنان تم غلق كل الطرق فيه وارتفع سعر الدولار ثم جاءت الجائحة التي لها بالغ الآثر على المخيمات، أقله هو توقف كامل للعمل للاجئين الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية، وأدى ذلك إلى دخول عائلات كاملة تحت خط الفقر".وأكد أن المساعدات تأخرت منذ شهرين، وإعلان الأونروا وقف المساعدات تم الإعلان عنه مؤخرًا، مما زاد من المعاناة لأنها المورد الأساسي لهم خاصة في فترة كورونا.نفس المأساة يعيشها يوري حربي، لاجئ فلسطيني في مخيم عين الحلوة أيضًا، رأى أن وقف المساعدات هو أمر كان متوقع بسبب الجائحة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع في الوقت الحالي.ويؤكد أن المساعدات وقفت في وقت أعلنت فيه لبنان منع خروج اللاجئيين من المخيمات الخاصة بهم، وأصبح اللاجئون بلا عمل أو مساعدات.وتعد مؤسسة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية، تقدم لها المفوضية الأوروبية 3 ملايين يورو لتقديم المساعدات النقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في سوريا ويعيشون في الخيم في لبنان، إلى جانب تلقي منح مالية من دول مثل أمريكا.يعيش ثلث اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، أو ما يزيد على 1٫4 مليون لاجئ، في 58 مخيمًا معترفًا به للاجئين في كل من الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهناك تقريبًا 32 ألف لاجئ فلسطيني مسجلون حاليًا لدى الأونروا في لبنان.وفقًا للتعريف العملي للأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين 1946 وحتى 1948، وفقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948، ومنهم لاجئون من فلسطين، وآخرون من سوريا.كذلك لاجئو سوريا في لبنان يعيشون نفس المعاناة منهم أبا جاد كردي، الذي يقطن في مخيم عرسال، ويرى أن هناك تقصيرًا من الدول المانحة تجاه اللاجئين التي كشفتها أزمة فيروس كورونا.يخشى "جاد" من الفترة القادمة أن يعيش اللاجئون بدون تموين من الطعام وبدون عائد مادي بعد وقف المساعدات، مبينًا أن الوضع لم يعد يحتمل ويجب وضع حد لكل من يتاجر بمعاناة اللاجئين وتوفير الأمان لهم في ظل أزمة فيروس كورونا.وأضاف: "لا بد من إعطاء اللاجئين كل حقوقهم الخاصة بهم حتى يتم حمايتهم وإعانتهم لاسيما خلال فترة فيروس كورونا".