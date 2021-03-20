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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نادية العلمي الأم المثالية بدمياط

السبت 20/مارس/2021 - 02:00 م
نيفين القباج
نيفين القباج
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، فوز السيدة نادية حمودة حمودة العلمي، بمنصب الام المثالية للعام الجارى عن محافظة دمياط، من قسم اول خلف المعهد الازهري بمدينة دمياط.

يذكر ان اللواء محمد رأفت همام  السكرتير العام لمحافظة دمياط، قد ترأس إنعقاد اللجنة المسئولة عن اختيار الأم المثالية والتي تضمنت حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، والنائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب،والنائب محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور السيد السايح الدكتور بجامعة دمياط، أسامة حفيلة، ممثلًا للقطاع الخاص، وعن المجتمع المدني  عماد عوض، إبراهيم عيسى، سعاد شومان، وياسمين جوهر عن المكتب الإقليمي للسكان، مروة نبيل عن المجلس القومي للمرأة،  فادي جرجس ممثلًا لقصر ثقافة دمياط، ياسر الرفاعي عن مركز المعلومات بالمحافظة.

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