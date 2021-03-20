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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجل الأم المثالية بأسوان: أمي تعبت وربتنا.. وتستاهل كل خير

السبت 20/مارس/2021 - 01:59 م
الأم المثالية بأسوان
الأم المثالية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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بعد إعلان وزاره التضامن الاجتماعي عن أسماء الفائزين بالامهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، فازت أمال سيد أحمد حسين، بالأم المثالية على مستوى محافظة أسوان.

ويقول حسين الطيب، أحد أبناء الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان، إن والدته في الوقت الحالي تخضع للعزل المنزلي في الوقت الحالي، نظرًا لأنها انتقل لها العدوى بفيروس كورونا المستجد من خالتها التي توفيت يوم الخميس الماضي متأثرة بإصابتها بالفيروس.

ويضيف في تصريح خاص لـ'' الدستور''، أن يرجع تقديمهم لوالدته بمسابقة الأم المثالية التي يتم أجرؤها تحت اشوف وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنهم نظرًا للجهود التي بذلته معهم بعد وفاة والدهم أرادوا أن يكفئوها على تعبها لتربيتهم بالتقديم لها خلال هذه المسابقة، مشيرًا إلى أنهم اقترحوا عليها ووافقت عليه، وقدموا كافة الأوراق المطلوبة منهم.

وعن شعورهم عن فوز والدتهم بالجائزة على مستوى محافظة أسوان، عبر نجل الأم المثالية، عن سعادته الغامرة لفوز والدته في المسابقة، قائلًا'' أمي تستاهل كل خير وتعبت معانا''.

ولفت إلى أن والده توفي منذ 13 عامًا ووالدته قامت بدور الأب والأم معهم ولم تقصر ناحيتهم مطلقًا وقدمت لهم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وأنها لم تكون عامله ولكنها ربة منزل.

وكشف أن لديه 5 أشقاء وجميعهم مؤهلات عليا، وهم: أخيه الأكبر محمد، طيب، وأخيه الثاني مرشد سياحي، وهو وترتيبه الثالت يعمل كيميائي بمعمل أورام أسوان، فضلان عن شقيقته الصغرى دكتوره صيدلانية.

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