فوز أحلام فتحي عبد اللطيف بـ«الأم المثالية» عن محافظة سوهاج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فوز أحلام فتحي عبد اللطيف طلب، بالأم المثالية عن محافظة سوهاج.وتأتي من المعايير المرجحة، للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة، وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادى ويعنى الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصاديوتتضمن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.