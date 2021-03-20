164 فرعًا لـ«جمعيتى» فى معارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات 25% ببنى سويف

أكد المحاسب حسن القماش، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه جار حاليًا وضع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير كل السلع الأساسية والسلع ذات الطبيعة الرمضانية في منافذ تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة لن تقل عن نسبة 25%.وقال "القماش" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لأول مرة ستتم مشاركة 164 فرعًا لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين في معارض "أهلًا رمضان" وطرح السلع الرمضانية والياميش والشنط الرمضانية بأسعار مخفضة بجانب المعارض التابعة للشركة تجارة الجملة والغرفة التجارية.وتابع أن تلك المعارض والمحلات التجارية التي ستشارك في معارض "أهلًا رمضان" تبدأ خلال شهر أبريل المقبل وتستمر خلال شهر رمضان حسب الإقبال والمبيعات.