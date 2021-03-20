خبراء «يونيدو» يساهمون في تقييم كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري

يعتمد القطاع الصناعي في مصر اتباع السياسة الخاصة بصندوق كفاءة الطاقة، وهو المشروع الذي وقعت عليه الحكومة المصرية ممثلة بوكالة الشئون البيئية المصرية (EEAA) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في سبتمبر 2018.وأوضح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن صندوق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعد أداة لدعم القطاع الصناعي المصري حيث يقدم خدمات المساعدة في إدارة الطاقة (EnMA) والتي تهدف إلى تحديد وتقييم الإجراءات المتبعة في المرافق الصناعية لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية والحد من الآثار البيئية السلبية.وأشار "RCREEE" إلى أن فكرة إنشاء صندوق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر كانت ثمار التعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الأثار البيئية السلبية، إذ يتعاون المركز مع عدد من الخبراء المعتمدين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتقديم خدمات المساعدة في إدارة الطاقة (EnMA).ويتم تقديم هذه الخدمة بدعم من الصندوق وفي المقابل تقدم المؤسسات التي تم اختياراها مساهمة عينية من خلال الموارد البشرية الداخلية، ويذكر ان المشروع تم تصميمه للمؤسسات الصناعية المصرية من القطاع العام والخاص.