ابنة الأم المثالية بالغربية: والدتى كافحت وربت ثلاث طبيبات

أكدت الدكتورة أسماء، ابنة نجلة الأم المثالية على مستوى الغربية صبحية حسن المرسي، أن والدتها استطاعت أن تربي ثلاث بنات تخرجن جميعا من كليات الطب.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن والدتهن كانت لها رحلة شاقة مع والدهم في تمريضه، واللف على جميع المستشفيات لأعوام عديدة، مشيرة إلى أن فوز والدتها كان فارقا للحياة.ولفتت إلى أن أمها تستحق التكريم منذ أعوام عديدة ماضية؛ نظرا لجهودها ومثابرتها في تربيتهن والإنفاق عليهن.