رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم السبت 20 مارس وحتى الثلاثاء 23 مارس الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة تأثير نشاط الرياح والأتربة المحتملة على المرافق والقطاعات المختلفة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.