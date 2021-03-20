القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021.. وجبة درامية لكل الألوان

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

تشمل القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث تتصدر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم من خلال تنويعها للألوان الدرامية وتجميع أكبر قدر من النجوم في الأعمال الفنية هذا العام، بالإضافة إلى تعاقدها مع عدد كبير من الشركات الأخرى لعرض أعمالها في رمضان القادم على قنواتها المختلفة.

المسلسلات الوطنية في رمضان

تشمل القائمة الدرامية في رمضان وجود مجموعة من المسلسلات الوطنية على رأسها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم عن بطولات الأجهزة الأمنية المصرية في الفترة من 2013 حتى العام الماضي والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، العمل الثاني هو مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهو من الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية عن كيف يتم استقطاب الشباب للأجهزة الاستخباراتية الخارجية وكيف نقف لهم بالمرصاد لتنقلب العملية عليهم في النهاية ومن المقرر عرضه على شاشة قناة دي إم سي، والعمل الثالث هو مسلسل "القاهرة كابول" الذي يقدم فكرة كيف تستقطب الجماعات الإرهابية شباب المنطقة وتغير وعيهم والعمل من بطولة الثلاثي طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وانتهى طاقم العمل من التصوير خلال الفترة الماضية.

الأعمال الصعيدية في رمضان

وخلال الموسم الرمضاني القادم ينتظر الجمهور عدد من الأعمال الصعيدية منها مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة كلا من أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر من إخراج محمد سامي، ويتواجد النجم محمد رمضان بمسلسله الجديد "موسى" باللون الصعيدي من بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وسيد رجب تحت إدارة محمد سلامة، وتقدم الفنانة الشابة ريهام حجاج مسلسلها الجديد باللون الصعيدي باسم "وكل ما نفترق" من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.

الكبار حاضرون في رمضان ويتواجد كبار الدراما المصرية في رمضان وعلى رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني من خلال مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يقدمه مع أنوشكا وإسلام إبراهيم ورامز أمير من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، كما تتواجد النجمة الكبير يسرا في مسلسلها الجديد "حرب أهلية" الذي تقدمه بمشاركة باسل خياط وأروى جودة وجملية عوض من إخراج سامح عبد العزيز.

فرسان الرهان حاضرون بقوة

ويتنافس عدد من النجوم على لقب الحصان الرابح أو فرس الراهان للموسم الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال الذي ينتظر مشاهدات عالية على شاشة الحياة خلال رمضان القادم بمشاركة الفنانة نرمين الفقي ونور، كما يتواجد الفنان محمد إمام على رأس القائمة أيضا من خلال مسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه على الحياة بمشاركة هنا الزاهد ونرمين الفقي، كما يتواجد الفنان عمرو يوسف بمسلسله الجديد "الملك" عن قصة المك أحمد في تجربة جديدة ومميزة بمشاركة صبا مبارك وماجد المصري.



البطولات النسائية في رمضان

وتتواجد النجمة نيللي كريم في رمضان ببطولتها الجديدة "ضد الكسر" بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد فراج ولقاء الخميسي ومن إخراج أحمد خالد.

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كما تعود النجمة ياسمين عبد العزيز ببطولة جديدة من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولة جديدة ومختلفة.

مسلسلات الـ 15 حلقة تجربة مختلفة

وخلال الموسم الرمضاني تقدم المتحدة 4 مسلسلات من 15 حلقة في تجربة مميزة على رأسهم "كوفيد 25" من بطولة النجم يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني، ومسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، مسلسل "عالم موازي" من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف، و"أحسن اب" من بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي.

ننشر خلال هذا التقرير القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 حيث تعد القائمة حاليا من اهم الكلمات البحثية على المحركات المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي قبل الموسم الدرامي الأهم خلال العام، حيث ينتظر الجمهور باقة مميزة من الأعمال الفنية باختلاف الألوان الدرامية وتواجد عدد كبير من الأبطال والنجوم.