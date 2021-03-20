رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021.. وجبة درامية لكل الألوان

السبت 20/مارس/2021 - 02:44 م
الاختيار
الاختيار
محمد قدري
طباعة
ننشر خلال هذا التقرير القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 حيث تعد القائمة حاليا من اهم الكلمات البحثية على المحركات المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي قبل الموسم الدرامي الأهم خلال العام، حيث ينتظر الجمهور باقة مميزة من الأعمال الفنية باختلاف الألوان الدرامية وتواجد عدد كبير من الأبطال والنجوم.

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

تشمل القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث تتصدر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم من خلال تنويعها للألوان الدرامية وتجميع أكبر قدر من النجوم في الأعمال الفنية هذا العام، بالإضافة إلى تعاقدها مع عدد كبير من الشركات الأخرى لعرض أعمالها في رمضان القادم على قنواتها المختلفة.

المسلسلات الوطنية في رمضان

تشمل القائمة الدرامية في رمضان وجود مجموعة من المسلسلات الوطنية على رأسها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم عن بطولات الأجهزة الأمنية المصرية في الفترة من 2013 حتى العام الماضي والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، العمل الثاني هو مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهو من الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية عن كيف يتم استقطاب الشباب للأجهزة الاستخباراتية الخارجية وكيف نقف لهم بالمرصاد لتنقلب العملية عليهم في النهاية ومن المقرر عرضه على شاشة قناة دي إم سي، والعمل الثالث هو مسلسل "القاهرة كابول" الذي يقدم فكرة كيف تستقطب الجماعات الإرهابية شباب المنطقة وتغير وعيهم والعمل من بطولة الثلاثي طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وانتهى طاقم العمل من التصوير خلال الفترة الماضية.

الأعمال الصعيدية في رمضان

وخلال الموسم الرمضاني القادم ينتظر الجمهور عدد من الأعمال الصعيدية منها مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة كلا من أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر من إخراج محمد سامي، ويتواجد النجم محمد رمضان بمسلسله الجديد "موسى" باللون الصعيدي من بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وسيد رجب تحت إدارة محمد سلامة، وتقدم الفنانة الشابة ريهام حجاج مسلسلها الجديد باللون الصعيدي باسم "وكل ما نفترق" من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.

الكبار حاضرون في رمضان

ويتواجد كبار الدراما المصرية في رمضان وعلى رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني من خلال مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يقدمه مع أنوشكا وإسلام إبراهيم ورامز أمير من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، كما تتواجد النجمة الكبير يسرا في مسلسلها الجديد "حرب أهلية" الذي تقدمه بمشاركة باسل خياط وأروى جودة وجملية عوض من إخراج سامح عبد العزيز.

فرسان الرهان حاضرون بقوة

ويتنافس عدد من النجوم على لقب الحصان الرابح أو فرس الراهان للموسم الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال الذي ينتظر مشاهدات عالية على شاشة الحياة خلال رمضان القادم بمشاركة الفنانة نرمين الفقي ونور، كما يتواجد الفنان محمد إمام على رأس القائمة أيضا من خلال مسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه على الحياة بمشاركة هنا الزاهد ونرمين الفقي، كما يتواجد الفنان عمرو يوسف بمسلسله الجديد "الملك" عن قصة المك أحمد في تجربة جديدة ومميزة بمشاركة صبا مبارك وماجد المصري.

البطولات النسائية في رمضان

وتتواجد النجمة نيللي كريم في رمضان ببطولتها الجديدة "ضد الكسر" بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد فراج ولقاء الخميسي ومن إخراج أحمد خالد.

تابع أيضاً:


كما تعود النجمة ياسمين عبد العزيز ببطولة جديدة من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولة جديدة ومختلفة.

مسلسلات الـ 15 حلقة تجربة مختلفة

وخلال الموسم الرمضاني تقدم المتحدة 4 مسلسلات من 15 حلقة في تجربة مميزة على رأسهم "كوفيد 25" من بطولة النجم يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني، ومسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، مسلسل "عالم موازي" من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف، و"أحسن اب" من بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاطمة سيد أحمد الأم المثالية الأولى: أتمنى أن يطيل الله فى عمرى لأخدم بلدى

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

علماء صينيون: اكتشاف مواقع قرابين ونحو 500 قطعة عمرها 3000 عام

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب