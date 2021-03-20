الصورة الأولى للأم المثالية بالفيوم

فازت تمام محمد عبد اللطيف محمد، من محافظة الفيوم، بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2012م والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، يذكر أن الفائزة تسكن بشارع الدالي وسط مدينة الفيوم.وكانت قد عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.