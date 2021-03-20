استطلاع: 41% من الألمان يؤيدون ترشح رئيس حكومة بافاريا لمنصب المستشار

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن أن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، يحظى بأكبر نسبة تأييد بين مواطني بلاده للترشح عن التحالف المسيحي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في منصبها.وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 41% من الألمان يؤيدون ترشح زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري عن التحالف لمنصب المستشار.وفي المقابل، أعرب 14% فقط عن تأييدهم ترشح ارمين لاشيت، رئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.ولم يبد 45%، ممن شملهم الاستطلاع، رأيا في هذا الموضوع.وأوضحت النتائج تفوق شعبية زودر داخل التحالف المسيحي وبفارق كبير عن لاشيت، حيث حصل زودر على تأييد 63% من أعضاء التحالف للترشح للمستشارية، مقابل 12% فقط للاشيت.ومن المنتظر أن يبت التحالف المسيحي في أمر مرشحه للمستشارية في الفترة بين عيد الفصح وعيد العنصرة، كما حدد الخضر نفس الفترة لاختيار مرشحهم، حيث سيتخذ رئيسا الحزب انانلينا بيربوك وروبرت هابيك هذا القرار فيما بينهما.وأظهر الاستطلاع أن هابيك يحظى بشعبية (20%) أكبر من بيربوك (12%)، فيما رفض 68% من المشاركين الاختيار بين الاثنين للترشح لمنصب المستشار.ويحظى هابيك بتأييد 38% من أنصار حزب الخضر مقابل 29% لبيربوك.