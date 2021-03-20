انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في فلسطين غدًا

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الشمالية، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في مديريات الصحة، كل في محافظته.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هي: -الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة.كبار السن ممن يزيد أعمارهم على 75 عاما.مرضى الكلي.مرضي السرطان.ونوهت بأنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى.