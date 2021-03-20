«الاستشعار من البعد» تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سوهاج

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا الاستشعار من البعد ودورها في التنمية المستدامة" بحضور الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، والدكتور محمد بيومي زهرانـ رئيس الهيئة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.وتناولت الورشة دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد في توطين تكنولوجيا الاستشعار من البعد، وسبل تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في خدمة المشروعات التنموية الجارية على أرض مصر حاليًا.كما تناولت الورشة آليات تفعيل الجانب التطبيقي لمخرجات الاستشعار من البعد، وتوظيف إمكانيات الهيئة في خدمة التنمية وخدمة البحث العلمي بالجامعات، من خلال استضافة أساتذة الجامعات بالهيئة وعمل بحوث علمية مشتركة تخدم أغراض التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030.كما ألقى الدكتور محمد بيومي، رئيس الهيئة، محاضرة تناولت الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة المجالات البحثية، ودورها في التنمية المستدامة والتحول الرقمي.وعلى هامش فعاليات الورشة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعة سوهاج؛ بهدف التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية ودعم برامج التطوير.