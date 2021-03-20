«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة

20 يوم من المصائب في حياة منة عرفة

تفاصيل الرسالة التي وجهتها لجمهورها

آخر أعمال منة عرفة

منة عرفة

نشرت النجمة الشابة منة عرفة مقطع فيديو، توضح فيه عما يدور بحياتها حاليًا، من مصائب تحاوطها من كافة الاتجاهات، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتحصد اعجاب وتعاطف الالآف من المتابعين خلال ساعات.تحدثت منة عرفة خلال مقطع الفيديو التى تظهر فيه بوجهها، وهى غاضبة تفصح فيه عن 20 يوم من المصائب التى واجهتها، حيث خصصت الفيديو للأشخاص الذين وصفتهم بأنهم دائمي التدخل في حياتها الشخصية، قائلة: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي، أنا هيحصلي ايه أكتر من كده؟ إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة، حتى كلابي جالها مرض بيموت".كما وجهت منة رسالة لجمهورها، قائلة "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني"، وأضافت: "بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل"، مشيرة إلى استهانة بعض الأشخاص بمرض أصيب "كلابها" وهو ما أثار غضبها أيضًا.ومؤخرًا تألقتمنذ أسبوعين، بأحدث ظهور لها لونت شعرها باللون "الأحمر"، في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يتم عرضه على منصة Watch It، من إخراج معتز التوني، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم الفنانين محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، بالإضافةإلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانين أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال حلقات المسلسل.