رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة

السبت 20/مارس/2021 - 03:35 م
منة عرفة
منة عرفة
سارة ساويرس
طباعة
نشرت النجمة الشابة منة عرفة مقطع فيديو، توضح فيه عما يدور بحياتها حاليًا، من مصائب تحاوطها من كافة الاتجاهات، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتحصد اعجاب وتعاطف الالآف من المتابعين خلال ساعات.

20 يوم من المصائب في حياة منة عرفة

تحدثت منة عرفة خلال مقطع الفيديو التى تظهر فيه بوجهها، وهى غاضبة تفصح فيه عن 20 يوم من المصائب التى واجهتها، حيث خصصت الفيديو للأشخاص الذين وصفتهم بأنهم دائمي التدخل في حياتها الشخصية، قائلة: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي، أنا هيحصلي ايه أكتر من كده؟ إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة، حتى كلابي جالها مرض بيموت".

تفاصيل الرسالة التي وجهتها لجمهورها

كما وجهت منة رسالة لجمهورها، قائلة "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني"، وأضافت: "بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل"، مشيرة إلى استهانة بعض الأشخاص بمرض أصيب "كلابها" وهو ما أثار غضبها أيضًا.

آخر أعمال منة عرفة

ومؤخرًا تألقت منة عرفة منذ أسبوعين، بأحدث ظهور لها لونت شعرها باللون "الأحمر"، في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يتم عرضه على منصة Watch It، من إخراج معتز التوني، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم الفنانين محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، بالإضافةإلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانين أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال حلقات المسلسل.
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة
«عين الناس».. تفاصيل 20 يومًا من المصائب لـ منة عرفة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقي

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه