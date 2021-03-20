أولياء أمور طلاب الثانوية يطالبون بإجراء الامتحان التجريبي في المدراس

طالب عدد من أولياء أمور الشهادة الثانوية إجراء الامتحان التجريبي المقرر في أبريل إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، على أن يتم في المدرسة وليس المنزل ليحاكي امتحان نهاية العام، ولتجريب الشبكات استعدادًا لامتحان الـ«فاينل».من جانبه، قال محمد شاكر ولي الأمر، إن إقامة الامتحان التجريبي بالمنزل خبر صادم تماما، حيثً كان من المتوقع إجراء الامتحان التجريبي بنفس ظروف وأحداث الامتحان الرسمي وإلزام الطلبة بأداء الامتحان في نفس التوقيت لاختبار الشبكات في المدرسة واختبار السيرفر والتأكد من مدي جاهزية السيرفر وجدية الامتحان.وأضاف «شاكر» أن أداء الامتحان التجريبي بالمنزل لن يلتزم الطلاب بأداء الامتحان في نفس التوقيت مما يصبح الامتحان عديم الفائدة، مضيفا بأن لن تتحقق أهمية الامتحان التجريبي من دخول ٧٥٠الف طالب وطالبة في نفس التوقيت ومدي قوة الخادم والسيرفر لاستيعاب تلك الأعداد.وتابع: «الامتحان في التاسعة سنجد من يدخل الامتحان العاشرة أو التاسعة والنصف ولن نجني أي نتيجة من امتحان تجريبي بالمنازل»، متسائلا: «ماذا سنختبر بأداء الامتحان بالمنزل قوة رواتر المنزل مثلا؟».وأشار «شاكر» إلى أنه لن يلتزم الطالب ويأخذ الأمر بجدية إلا إذا كان الامتحان بالمدارس ولن نختبر قوة الشبكات بالمنزل، قائلا: «نتمنى إعادة النظر من اجراءات الامتحانات التجريبية بالمنزل».من جانبه، قالت فاتن أحمد، وولي أمر طالب بالصف الثالث الثانوي، إنه تم تحديد ميعادين للامتحان التجريبي في شهر إبريل وآخر شهر يونيو لاختبار السيستم لاطمئنان الطلبة من سير عمليه الامتحان وعدم وقوع السيستم قبل خوض الامتحان النهائي، ولكي تجد الوزارة أيضا بدائل آخرى حال وقوع السيستم، كما جاء بقرار مجلس الوزارء، معلقة: «لكن حتى يؤتى هذا الامتحان ثماره المرجوه يجب أن يعقد الامتحان التجريبي بالمدرسة وليس في المنزل».وأوضحت أنه حال عقد الامتحان في المنزل، سيتعامل الطالب معه كنموذج استرشادي، متسائلة «كيف سيتم اختبار السيستم في المنزل؟».