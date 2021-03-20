رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فشل في سرقتها.. تحقيقات موسعة مع قاتل مدرسة حدائق أكتوبر

السبت 20/مارس/2021 - 02:32 م
جثة
جثة
ندى حمدي
طباعة
تجري النيابة العامة بأكتوبر، برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة أكتوبر أول، تحقيقاتها مع المتهم بقتل مدرسة أزهرية داخل شقتها بحدائق أكتوبر.

ويباشر محمود سكر، وكيل أول نيابة أكتوبر أول، التحقيق مع المتهم الذي أدلى باعترافات تفصيلية للجريمة.

وكشفت تحريات العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليها، ٣٧ عاما، مدرسة لغة عربية من محافظة الفيوم، وتقطن بالشقة مسرح الجريمة في الحي الإيطالي منذ عام ٢٠١٩، حيث تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها في الفيوم ٣ أيام وتعود لشقتها في أكتوبر لالتزامها بدروس خصوصية لأبناء المنطقة.

وشرحت التحريات، بقيادة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم جار المجني عليها يسكن في ذات المنطقة، وتعرفت عليه المجني عليها من خلال عمله سائقا بإحدى شركات السيارات لتوصيل الركاب، وأنه اقترض منها مبلغا ماليا وفشل في سداده، وعندما طالبته مرارا بسداد المبلغ قرر سرقتها لعلمه بارتدائها مصوغات ذهبية وامتلاكها مبالغ مالية كبيرة في الشقة.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه يوم الجريمة لمسكن المجني عليها لسرقتها، إلا أن استغاثتها بالجيران دفعته لتهشيم رأسها بحجر "انترلوك" من المخصص لتركيب الأرصفة، وفر هاربا قبل أن يتمكن من السرقة لشعوره بسماع الجيران استغاثتها.

وكانت قد انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجني عليها، التي أسفرت عن إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة ضربة شديدة بالرأس، كما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

ورافق النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية "آثار الدماء والبصمات" من مسرح الجريمة وفحص منافذ الشقة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغ بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، فانتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر، وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مدرسة مصابة بضربات بالرأس.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبي يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث في أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية