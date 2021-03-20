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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ألمانيا تحذر من السفر لبولندا وبلغاريا وقبرص باعتبارها مناطق خطر

السبت 20/مارس/2021 - 02:40 م
حظر السفر
حظر السفر
فاتن غلاب
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أوصت الحكومة الألمانية مواطنيها بتجنب السفر إلى بولندا وبلغاريا وقبرص، حيث إن خطر الإصابة بفيروس كورونا مرتفع بشكل خاص، وفي حالة السفر إليها فيجب على الشخص عند العودة أن يلتزم بإجراءات صارمة تشمل الاختبار الإجباري قبل المغادرة وبعد الوصول، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى 10 أيام وفقا لإرشادات الولاية الفيدرالية المعنية.

وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن الدول التي تم تصنفيها الآن كمناطق عالية الخطورة وبها احتمالية إصابة مرتفعة هي:
بولندا، المجر، صربيا، ألبانيا، جمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، شمال مقدونيا، لاتفيا، سلوفينيا، أندورا، كوسوفو، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، السويد، إستونيا، إيران، إسرائيل، فلسطين، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، لبنان، مصر، مالطا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تنزانيا، سيشل، قبرص، المكسيك، الإكوادور، كولومبيا، أوروجواي، باراجواي.

والدول التالية مصنفة مناطق متغيرة للفيروسات وعالية الخطورة:

فرنسا، النمسا (ولاية تيرول)، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، بوتسوانا، البرازيل، إيسواتيني، ليسوتو، ملاوي، موزمبيق، زامبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن الموجة الثالثة من كورونا تضرب الآن العديد من الدول، وتتزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

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