على مساحة 27 فدانا.. استعراض تجربة للري الحديث بالمنصورية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدى بالغمر فى عدة محافظات، لترشيد استهلاك المياه، لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.وواصلت الإدارة العامة للتوجيه المائي بشمال الوادي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور مؤمن الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، وحضور المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزير لأنشطة الري الحديث وتأهيل المساقي، دعم ومتابعة تنفيذ خطة قطاع تطوير الري وتكثيف برامج رفع الوعي وتشجيع المزارعين بالتحول للري الحديث تحقيقا للمستهدف بمحور ترشيد المياه ومنهجية التوجيه المائي بنشر الممارسات والتجارب الناجحة.وقامت الإدارة العامة للتوجيه المائي بشمال الوادي في القاهرة والجيزة برئاسة المهندس محمد مختار، بتنظيم زيارة لإحدى المزارع التي تم تحويلها من ري الغمر إلى الرى الحديث خلال الفترة الماضية على ترعةالمنصورية ومساحتها 27 فدانا، منزرعة بالخضروات والفراولة، للتعرف على تجربة تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، كما تم استعراض ومناقشة العائد الاقتصادي ومقارنة ري الغمر بالرى الحديث وجدواه الاقتصادية ومدى نشر الفكر وزيادة المساحة التى تم تحويلها للرى الحديث خلال الفترة الماضية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الروابط التى تم تشكيلها بهندسة المنصورية.