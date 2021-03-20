هجرس للأمم المتحدة: مصر دمجت النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية

أكدت الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف دمج النساء ذوات الإعاقة فى الحياة السياسية رغم التحديات التى تواجه هذه الشريحة فى كل دول العالم، وأن الإنجازات المصرية في هذا الملف بدأت بإقرار دستور 2014 لهذه الحقوق وما تبعه من وجود غير مسبوق للمراة ذات الإعاقة فى عضوية البرلمان المصري فى الدورة البرلمانية 2015.جاء ذلك فى كلمة هجرس أثناء مشاركتها عبر تقنية زووم في إحدى فعاليات احتماعات الأمم المتحدة الـ65 حول أوضاع المرأة والتى تم تنظيمها تحت عنوان "العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"، وشاركت فيها دول فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وغواتيمالا وكينيا، بالإضافة لمصر.وأكدت أن ذلك تكرر فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك يعود لوجود إرادة سياسية داعمة لهذه الحقوق، مُشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة ضرب نموذجا رائعا لكل الهيئات والمجالس المتخصصة فى العالم فى دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى هيكل تنظيمه وفى مجمل أنشطته وفى دعمه لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة فى الحياة السياسية.وأوضحت هجرس، في كلمتها التى حملت عنوان "المشاركة السياسية الفعالة للنساء ذوات الإعاقة.. حالة مصر"، أن هناك عدد كبير من العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء ذوات الإعاقة فى كل دول العالم،وبالرغم من التحديات التى تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مصر مثلها مثل كل دول العالم، إلا أن ملف مشاركتهن فى الحياة السياسية شهد طفرة عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية باقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وتخصيصه لربع المقاعد فى المحليات للنساء فى المادة 180 وتخصيصه لنسبة مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة ونصه فى المادة 244 على تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة فى البرلمان المصري ضمن فئات أخرى، وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان حق دائم بدلا من دورة واحدة، ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد.واستعرضت هجرس فى كلمتها تشكيل برلمان مصر 2015-2020 وما شهده من تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة فى دخول الأشخاص ذوى الإعاقة الحياة السياسية ومعدلات وجود النساء ذوات الإعاقة وتمثيلهن فى البرلمان، فقد تم تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تخصيص 56 مقعدًا للنساء، ولأن جميع النساء المنتخبات في القائمة يمثلن فئتين على سبيل المثال، تمثل النساء ذوات الإعاقة فئة النساء بالإضافة إلى تمثيلهن للإعاقة وهو ما أثمر عن أن من هؤلاء الممثلين الثمانية للأشخاص ذوى الإعاقة تم انتخاب سبع سيدات.وأضافت أنه ولأول مرة دخلت النساء ذوات الإعاقة البرلمان للدفاع عن حقوقهن بأنفسهن عند مناقشة أي موضوع، وأن وجودهن بهذا العدد كبرلمانيات من النساء ذوات الإعاقة منحهن فرصة ذهبية ليس فقط للدفع بالقوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن أيضًا لجعل هذه القوانين وغيرها أكثر حساسية لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين احتياجات هذه الشريحة فى كل قوانين الدولة كلما تمت مراجعتها.وأوضحت هجرس اأنه ما كان للمرأة ذات الإعاقة المصرية أن تحظى بمكاسب فى ملف مشاركتها السياسية لولا إرادة سياسية داعمة ومحفزة لها، ولولا وجود مجلس قومى للمرأة داعم لها ويضرب مثلا رائعا للعالم أجمع فى دمجها فى هيكل تنظيمه وفى مجمل أنشطته، فبفضل إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بحق النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى التمثيل فى الهيئات المدافعة عن حقوقهن كنساء جاء تخصيصه لمقعد للمراة ذات الاعاقة بمجلس إدارة المجلس القومى للمرأة، وهو ما أثمر وبفضل دعم واع من رئيسة المجلس القومى للمرأة عن تخصيص إحدى لجان المجلس للدفاع عن حقوق هذه الشريحة، وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة، كذلك تخصيص مقعد لسيدة أو فتاة ذات إعاقة بمجالس دارات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة.