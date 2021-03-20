250.7 مليون دولار صادرات مصر للكويت خلال عام

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية للكويت سجلت 250.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 274.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من الكويت 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.