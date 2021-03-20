تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة الغد لحضور المتهم من محبسه.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحى.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم فى قتل زوجته وشقيقها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بهما حتي انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك إثر خلافات.