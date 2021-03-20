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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرًا عالميًا بأمراض الكلى 28 مارس

السبت 20/مارس/2021 - 02:10 م
المجمع الطبي للقوات
المجمع الطبي للقوات المسلحة
أ ش أ
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يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور أيمن كمال، خبير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى "رويال بريستون لأذكشاير" التعليمية بالمملكة المتحدة، في الفترة من 28 مارس الجاري حتى الأول من أبريل المقبل.

ويستقبل المستشفى حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

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