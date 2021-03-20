المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرًا عالميًا بأمراض الكلى 28 مارس

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور أيمن كمال، خبير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى "رويال بريستون لأذكشاير" التعليمية بالمملكة المتحدة، في الفترة من 28 مارس الجاري حتى الأول من أبريل المقبل.ويستقبل المستشفى حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.