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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«عيّاد»: الثبات والمرونة أهم خصيصة للإسلام

السبت 20/مارس/2021 - 01:39 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد
أميرة العناني
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شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد في فعاليات المؤتمر العلمى الدولى فى دورته الأولي، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق جامعة الأزهر، بعنوان: "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة"، وذلك بمشاركة وكيل الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن الحديثُ عن موضوعِ التجديدِ في الدينِ يشغل بال الكثير، حيث تعدَّدَتِ المؤتمراتُ، وتنوَّعتِ الرُّؤَى والأطروحاتُ حولَ هذه القضيةِ، التي أضْحَتْ موضوعَ الساعةِ، وحديثَ العلماءِ والمفكرينَ والساسةِ والمصلحينَ، وإنِ اختلفتْ آليةُ العَرْضِ، وطُرُقُ الطَّرْحِ، وأساليبُ المعالجةِ.

وأضاف عياد أن موضوع التجديد لا يزال الحديثُ عنه مطلوبًا، ويزدادُ الحديثُ عنه عندما يكونُ متعلِّقًا بالإسلامِ الذي ختمَ اللهُ به الرسالاتِ، ولاسيَّما مع سماتِهِ التي تدفعُ إلي التجديدِ، وخصائصه التي تُحَتِّمُهُ، ونصوصِهِ التي تُوجِبُهُ، ولا نُغالي إذا قلنا إنَّها تَفْرضُهُ.

وأوضح الأمين العام أن أهمِّ خصائصِ الإسلامِ وأهمِّ سماتِهِ أنَّه يجمعُ بين الثباتِ والمرونةِ؛ وهذه قاعدةٌ أصيلةٌ يمكنُ الانطلاقُ من خلالِهَا لبحثِ هذا الموضوعِ، وتحديدِ ما يَقْبَلُ التجديدَ، وما يُمكِنُ أنْ يَخْضَعَ له، وما يَنْسجمُ وآلياتِهِ.

وأشار عياد إلى أن موضوع التجديد يؤكِّدُ عظمةَ هذا الدينِ من خلالِ تجاوزِهِ لحواجزِ الزمانِ والمكانِ؛ فهو صالحٌ لكلِّ الأزمنةِ مهما تعاقبتْ، ولكلِّ الأمكنةِ مهما اختلفتْ وتنوعتْ وتباعدتْ، فهو لا تتسامى عليه الحدودُ.

وأضاف عياد أنَّ هناك أمورًا عِدَّةً تدفعُ إلى التجديدِ، بل تُوجِبُهُ وتؤكِّدُهُ، ومنْ أهمِّهَا، واقعُ العالمِ الإسلاميِّ في عصرِنَا الراهن، والأخطارُ التي تواجهُ العالمَ الإسلاميَّ، والغاياتُ العظيمةُ التي تَنْتُجُ عنه، والعملُ على قيادةِ المسيرةِ الحضاريةِ للأَمَّةِ، وضرورةُ توضيحِ مضامينِ الدينِ للمخاطبين، والمشاركةُ في صُنْعِ الحضارةِ الإنسانيةِ، والتأسيسِ للعُمْرانِ.

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد أنه على الرَّغْمِ من أهميةِ التجديدِ في الفكرِ الإسلاميِّ، إلَّا أنَّ بعضَهُم لا يزالُ يتخَوَّفُ منه، أو يُشَكِّكُ في إمكانيةِ حدوثِهِ، وهو مخطئٌ من دونِ شَكٍّ؛ فنحن -الآنَ- نعيشُ في عالَمِنَا العديدَ من الأحداثِ المهمةِ، التي تُوجِبُ أنْ يُسْتَحْدَثَ لها أقضيةٌ، وأحكامٌ تتناسبُ ومتغيراتِ الزمانِ والمكانِ.

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