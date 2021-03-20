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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة

السبت 20/مارس/2021 - 01:37 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة بحى المرج شرق القاهرة تفقد خلالها الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة والتى يتم إقامتها ضمن مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحى للمناطق التي تعاني من نقص فى خدمات الصرف.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من المحطة والتى ستخدم عدة مناطق بالمرج من بينها منطقة أبو صير الغربى، وعزبة الجامعة، وخلف الأمن المركزى، ومؤسسة الأحداث، وعزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحى من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسى ومصرف المؤسسة العقابية مما سيحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأشار المحافظ الى أنه يشرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على مشروع إقامة المحطة والتى تبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3يوميا ويتم انشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجارى وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة كاملة لكوبرى محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه، ودراسة إنشاء كوبرى علوى يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.

وتفقد محافظ القاهرة كورنيش ترعة الإسماعيلية بأحياء المرج وعين شمس والمطرية والساحل وطالب برفع كفاءة النظافة به، كما تفقد محطة المناولة الوسيطة بالمظلات بحى الساحل والتى تخدم أحياء المنطقة الشمالية ووجه بسرعة رفع مخلفات القمامة منها ووضع آلية لمنع وجود تراكمات بها ورفعها يوميًا أولًا بأول.

ورافق المحافظ فى جولته رئيس شركة الصرف الصحى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المرج وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

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