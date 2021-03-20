الصحة: الأطعمة الغنية بالزنك تقوى المناعة ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك يعمل على تقوية المناعة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأطعمة تشمل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان.