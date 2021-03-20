الصحة: الأطعمة الغنية بالزنك تقوى المناعة ضد كورونا
السبت 20/مارس/2021 - 02:01 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك يعمل على تقوية المناعة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأطعمة تشمل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان.
وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأطعمة تشمل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان.