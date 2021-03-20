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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: الأطعمة الغنية بالزنك تقوى المناعة ضد كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 02:01 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك يعمل على تقوية المناعة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأطعمة تشمل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان.

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