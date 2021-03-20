لاوس تتسلم أكثر من 130 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا
السبت 20/مارس/2021 - 01:36 م
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تسلمت جمهورية لاوس اليوم السبت، أكثر من 130 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا"، وذلك في ظل برنامج "كوفاكس" لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" يمثل أكثر من 90% من اللقاحات التي تم توزيعها ضمن برنامج "كوفاكس".
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر متبرع باللقاحات لبرنامج "كوفاكس" بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" يمثل أكثر من 90% من اللقاحات التي تم توزيعها ضمن برنامج "كوفاكس".
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر متبرع باللقاحات لبرنامج "كوفاكس" بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني.