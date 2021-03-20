لاوس تتسلم أكثر من 130 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

تسلمت جمهورية لاوس اليوم السبت، أكثر من 130 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا"، وذلك في ظل برنامج "كوفاكس" لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" يمثل أكثر من 90% من اللقاحات التي تم توزيعها ضمن برنامج "كوفاكس".يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر متبرع باللقاحات لبرنامج "كوفاكس" بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني.