إعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ،وجاءت السيدة فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية.كما أعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: فاتن طاهر السيد الشناوي الأولى على محافظة بنى سويف، وفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، سمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، أحلام فتحي عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصي الأولى على محافظة جنوب سيناء، وفينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.وجاءت عايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، وهناء فوزي شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر، وسميرة حسن عبده الدمك الأولى على محافظة بورسعيد، وناهد سمير أحمد محمود الأولى على محافظة السويس، وصباحه أنور شنودة الجندي الأولى على محافظة الإسكندرية، وصبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية، ونجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، ونادية حمودة حمودة العلمي الأولى على محافظة دمياط، وسميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب احمد الأولى على محافظة الوادى الجديد، ونوره السعيد عبد العزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية، وتمام محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم،آمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان، شاذلية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر،و أنعام عبد الرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة، وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021، وهى فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة خاريس وبالميلاد أنجيل جاد الله جورجي محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية " كريمي النسب " الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا،أما الأم المثالية من ذوي الهمم فجاءت نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح،وجاءت السيدة روحية محروس عبد الرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية لابن من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021.أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وهى الفئة التى تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي،فقد جاءت وجيهه عبد الجواد عبد العال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع " التمكين الاقتصادي " الأولى على مستوى الجمهورية،و أمال محمد عبد العزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية، وإيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.وأكدت نيفين القباج أن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 34 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام 498 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية،وانطبقت الشروط على 307 منهن.وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة علي تكريم الامهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد اارئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة.ووجهت القباج التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اختيار الأم المثالية لعام 2021 خضع لعدد من الشروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، وألا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.كما كان من بين الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.وتضمنت الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.