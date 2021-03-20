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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير البحرين لدى واشنطن: يجب مشاركة دول المنطقة في مفاوضات النووي الإيراني

السبت 20/مارس/2021 - 01:35 م
النووي الإيراني
النووي الإيراني
نيفين أشرف
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أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات مستقبلية بشأن الملف النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة أن تشمل هذه المفاوضات موضوعات أوسع بما لذلك من دور هام في خفض التوترات الإقليمية وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت، بين السفير البحريني لدى واشنطن، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، حيث استعرض الجانبان، الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، تطرق المبعوث الأمريكي روبرت مالي، إلى موقف الإدارة الأمريكية الحالية من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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