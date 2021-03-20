رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«القبعات الخضراء» تتدرب فى صربيا

السبت 20/مارس/2021 - 02:54 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية الخاصة
أ ش أ
طباعة
وصلت وحدة من القوات الأمريكية الخاصة، المعروفة باسم قوات القبعات الخضراء، إلى صربيا للمشاركة في مهمة تدريب مع وحدات مكافحة الإرهاب الصربية خلال شهر مارس الجاري ولمدة شهر واحد.
وقال الميجور جنرال ديفيد تابور قائد العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا، إن صربيا تقع عند مفترق طرق، لذلك فهي نقطة معرضة للخطر بالنسبة لأوروبا كلها، بحسب بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي في شتوتجارت الألمانية.
وأعرب "تابور" عن رغبته في أن تشارك قواته بشكل أكبر في دول البلقان مستقبلًا، إذ تعتبر صربيًا جزءًا أساسيًا من تلك الجهود، مضيفًا أن نقاط الاشتعال موجودة في كل مكان، وهناك تاريخ طويل مليء بالكثير من الذكريات.
ويرى "تابور" أن نفوذ الصين في صربيا وأماكن أخرى في المنطقة يعتمد على الاقتصاد، وهو ما يمثل مصدر قلق لواشنطن، حيث إن صربيا، وهي دولة محايدة تقع في "جوار صعب"، واجهت تاريخيًا العديد من أحداث "الشد والجذب" بين القوى الكبرى في الشرق والغرب، معربًا عن اعتقاده بأن قوة شد الغرب ستكون أقوى على المدى الطويل، لأنهم يرون مستقبلهم في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تعتبر تلك هي المرة الأولى التي تتواجد فيها قوات أمريكية خاصة في صربيا منذ بداية تفشي فيروس كورونا في أوروبا العام الماضي، نوه تابور، الذي توجه إلى بلجراد في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظرائه العسكريين، إلى أن القوات الأمريكية تركز على بناء قدرات القوات الصربية للتعامل مع التهديدات التي تشمل العمليات أو الهجمات المحتمل أن ينفذها المتشددون الإسلاميون الذين قد ينتقلون من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر صربيا.

وأوضح الميجور جنرال تابور أن واشنطن لديها اهتمام واسع النطاق باستشعار تلك التهديدات الإرهابية في أسرع وقت ممكن.

ويرى مراقبون أنه إذا كانت مكافحة الإرهاب هي الهدف الأساسي الذي تركز عليه قوات القبعات الخضراء على المستوى التكتيكي، إلا أن عودة القوات الأمريكية إلى صربيا تأتي أيضًا وسط مخاوف بشأن تعميق العلاقات المتزايد بين بلجراد وبكين وموسكو.

وفي العام الماضي، أصبحت صربيا أول دولة في أوروبا تتلقى معدات طيران عسكرية صينية وهي طائرات بدون طيار من طراز (CH-92A) مزودة بصواريخ موجهة بالليزر.

وقال الخبير الأمني فوك فوكسانوفيتش، المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن: "إن الدافع وراء تصدير بكين للطائرات بدون طيار هو الرغبة في اختراق سوق الدفاع الأوروبي والترويج للصين كقوة صاعدة."

كذلك تبرعت روسيا إلى صربيا بمقاتلاتها المستخدمة من طراز (ميج 29) وباعت لها أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى (Pantsir S1.)

 هذا بالإضافة إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لطالما تفاخر بعلاقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقى به عدة مرات.

تجدر الإشارة إلى أن صربيا أصبحت في عام 2021 أول عميل أوروبي لنظام الدفاع الجوي الصيني الجديد (FK-3)، الذي يوصف بأنه مكافئ تقريبًا لنظام صواريخ باتريوت الأمريكي.
وقد جذبت تلك العلاقات الاقتصادية والعسكرية الوثيقة بشكل متزايد انتباه القادة الأمريكيين، حيث قال الجنرال تود وولترز قائد القيادة الأوروبية الأمريكية: "لقد برزت الصين كراع بديل، يشارك في مسائل الدعم الاقتصادي والدفاعي."

موضوعات متعلقة

فاطمة سيد أحمد الأم المثالية الأولى: أتمنى أن يطيل الله فى عمرى لأخدم بلدى

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

إعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

علماء صينيون: اكتشاف مواقع قرابين ونحو 500 قطعة عمرها 3000 عام

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب