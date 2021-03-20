النقد الدولي يدعم سيراليون بأكثر من 50 مليون دولار لمواجهة كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف ما يعادل 37ر50 مليون دولار بموجب برنامج التسهيل الائتماني السريع إلى سيراليون لمساعدتها على تلبية احتياجاتها المالية العاجلة لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.وأوضح تاو تشانج نائب مدير عام الصندوق، في بيان اليوم السبت، أن سيراليون تعاني من الآثار المستمرة والخطيرة الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وعلى الرغم من احتواء المخاطر الصحية الفورية لهذا الوباء فيما يبدو، إلا أن عام 2021 سيكون عاما آخر للتحدي، لأنه من المحتمل أن تستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء لفترة طويلة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التحديات التي تواجه عملية التنمية والوضع المالي الصعب.وأضاف أن: "السلطات في سيراليون اتخذت إجراءات فورية لمواجهة الأزمة، حيث أعطت، خلال عام 2020، الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية، والتزمت ببرنامجها للإنعاش الاقتصادي السريع، ومازالت ميزانيتها خلال عام 2021 تعطي الأولوية لمواجهة تداعيات وباء كورونا مع الالتزام بالإنفاق المتعلق بالانتعاش الاقتصادي".وأوضح أن: "التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التسهيل الائتماني السريع سيساعد على تلبية الاحتياجات المالية الخارجية والتمويلية خلال عام 2021، وضمان استمرار سلطات سيراليون في بذل الجهود لمواجهة تداعيات كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي".وأكد أن "سلطات سيراليون مازالت ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار المالي، وتلتزم أيضا ببرنامج الإصلاح على المدى المتوسط، وتتخذ خطوات لمواجهة نقاط الضعف التي تعرقل القدرة على تحمل الديون، وتتلقى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات التنمية الكبرى والأوضاع المالية الصعبة في سيراليون تتطلب دعمها من المجتمع الدولي بشروط ميسرة وتقديم منح بشكل مثالي لها خلال الأعوام القادمة.