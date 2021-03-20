«المستثمرين» يستضيف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية لبحث زيادة التبادل التجاري

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، اجتماعًا غدًا الموافق 20 مارس، بحضور إبراهيم محمد عبد السلام الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة من الجانب الليبي والوفد المرفق له.ويناقش الاجتماع بحث أوجه التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية.الجدير بالذكر أن اتحاد المستثمرين ناقش خلال اجتماعه السابق، تقرير لجنة إنشاء موقع رسمي ومنصة الكترونية لبيع وترويج المنتج المصري، بالإضافة إلى عرض موقف تبرعات صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا المستجد.