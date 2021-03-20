رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع استراتيجية فى تعز

السبت 20/مارس/2021 - 02:04 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
مروة عنبر
طباعة
أفادت فضائية "العربية"، فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شرق تعز.

وقبل يومين، أعلن الجيش اليمني عن تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب وجنوب شرق محافظة تعز.

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش حققت تقدمًا في الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدمًا في جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولًا إلى حبور وتلة الصالحين.

موضوعات متعلقة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبي يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث في أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية