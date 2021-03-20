الجيش اليمنى يسيطر على مواقع استراتيجية فى تعز

أفادت فضائية "العربية"، فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شرق تعز.وقبل يومين، أعلن الجيش اليمني عن تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب وجنوب شرق محافظة تعز.وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش حققت تقدمًا في الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدمًا في جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولًا إلى حبور وتلة الصالحين.