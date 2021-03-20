ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

تمكنت مباحث شركة النقل بوسط الصعيد من ضبط سائق وبحوزته 9 طرب من مخدر الحشيش قبل توزيعها على زبائنه بمحافظة الوادي الجديد.كانت معلومات قد وردت للمقدم عمرو البنا، رئيس مباحث الشركات بمنطقة وسط الصعيد، تفيد بقيام سائق بحيازة كميات من المخدرات لنقلها من أسيوط إلى الوادي الجديد.وعلى الفور تم إخطار اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد قوة أمنية من أفراد الشرطة السريين برئاسة المقدم عمرو البنا رئيس المباحث، وأثناء قيام المتهم باستقلال الأتوبيس الخاص بنقل المواطنين من أسيوط إلى مدينة الخارجة ألقي القبض على المتهم.وبتفتيش حقيبة كانت بحوزته وجد بداخلها 9 فروش من مخدر الحشيش داخل أكياس بلاستيك، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات لنقلها من أسيوط وتوزيعها على زبائنه بالوادي الجديد.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.