«التعليم» تستعد لعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية التجريبية للصف الثانوي العام، عبر أجهزة التابلت المدرسي، والمقرر انعقادها في أبريل المقبل.وكشفت مصادر بالوزارة، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعقد اجتماعا خلال أيام مع نوابه لشؤون المعلمين والقطاع التكنولوجي بالوزارة لبحث ترتيبات إجراء عقد الامتحانات.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة لم تقرر حتى الأن كيفية إجراء الامتحان من المنازل أم داخل المدارس، وهو ما سيتم إقراره بشكل نهائي داخل الاجتماع المرتقب عقده.وأوضحت، أن الاجتماع سيشمل أيضًا تحديد الموعد المحدد لإجراء الاختبارات التجريبية، ووضع الجدول لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.وأضافت أن الاختبار إلكتروني سيؤديه الطالب بالمدارس الحكومية والخاصة والخدمات والمنازل، وسيتم تحديد طريقة اختبار باقي الفئات الأخرى وهم الطلاب الراسبين والمؤجلين للامتحانات عن العام الماضي في قرار رسمي بعد الاجتماع.فيما يواصل المركز القومي للامتحانات وضع بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحا أن الأسئلة الموضوعة وضعت وفقا لنظام التقييم الجديدة، حيث أن الامتحان سيعتمد على شكل وطريقة أسئلة النظام الجديد لمنظومة الثانوية الإلكترونية والذي يعتمد على قياس مهارات الفكر والإبداع لدى الطلاب، بعيدا عن الحفظ والتلقين.وأكدت الوزارة، أن الهدف من عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام هذا العام، هو تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني وقياس مستواهم التعليمي، وأيضا لاختبار شبكات الامتحانات واكتشاف الأخطاء ومناسبة الزمن للإجابات ووضع الحلول والبدائل المناسبة.