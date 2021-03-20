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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مباحثات أمريكية هندية لتعزيز أوجه التعاون العسكرى

السبت 20/مارس/2021 - 01:32 م
مباحثات أمريكية هندية
مباحثات أمريكية هندية
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في ظل ما تواجهه واشنطن من تهديدات صينية لمصالحها القومية..تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الهند ولقائه نظيره الهندى راجناه سينج لبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين والتدريب بما يعزز العلاقات الدفاعية والتسلحية الثنائية والتصدي لمنغصات الاستقرار الإقليمى فى منطقة الباسيفيك الآسيوى.

ووصف مراقبون جولة وزير الدفاع الأمريكي الآسيوية التى شملت اليابان وكوريا الجنوبية واختتمها بالهند بأنها تعبر عن استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة الرامية إلى بناء تعاون آسيوى - أمريكى فى مواجهة التهديدات الصينية.. وقد رافق الوزير في جولته، وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكين.

كان وزير الدفاع الأمريكى قد استهل زيارته إلى الهند بلقاء أجراه مساء أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى اتفقا فيه على تعزيز الشراكة العسكرية والاستراتيجية بين البلدين والعمل على تحقيق استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الباسيفيك الهندى، كما اتفقا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي.

وأجرى وزير الدفاع الأمريكى ليلة أمس مباحثات مع مستشار الأمن القومى الهندى اجيت دوفال حول التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والهند ترتبطان منذ عام 2016 باتفاق للتعاون الدفاعي والاستراتيجي وصفه المراقبون بأنه أقرب إلى اتفاق تحالف عسكري بين واشنطن ونيودلهي.

ووصف اناوراج سيرفاستافا الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، فى إيجاز صحفي، المحادثات الهندية الأمريكية بأنها قد جرت فى أجواء إيجابية والمصارحة، وعبر فيها رئيس الوزراء الهندي لوزير الدفاع الأمريكى عن رؤية الهند لتحقيق الاستقرار الإقليمى فى الباسيفيك الهندى، وفى المقابل تعهد وزير الدفاع الأمريكى باستمرار دعم بلاده للقدرات الدفاعية الهندية بما يحقق لها توازن القوة المطلوب للحفاظ على استقرار وأمن منطقة الباسيفيك الهندى وتحقيق الرفاهية لشعوب الإقليم.

وغرد رئيس الوزراء الهندى، عبر حسابه فى تويتر، قائلا "لقد أكدت الهند والولايات المتحدة اليوم شراكتهما التى تعد قوة دافعة صوب ما فيه الخير للعام..وأتمنى كل التوفيق للرئيس الأمريكى جو بايدن فى قيادته الحالية للولايات المتحدة"، وأضاف "اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعزيز شراكتهما العسكرية والاستراتيجية وعلى استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التننمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي".

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