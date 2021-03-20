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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثاليه بالبحيرة: أهدي الجائزة لروح زوجي

السبت 20/مارس/2021 - 01:27 م
الأم المثاليه بالبحيرة
الأم المثاليه بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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عمت حالة من الفرحة والبهجة والسرور بين أسرة أنعام عبدالرازق هاشم، بمنزلهم بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك عقب تلقيهم اتصالًا بفوزها بلقب الأم المثالية 2021.

و تحول منزل الفائزة بجائزة الام المثاليه لخلية نحل من المهنئين والمباركين لها من الأهل والجيران والمعارف، خاصة أنها تحظى باحترام وحب الجميع، نظرًا لكونها سيدة تعرف معنى التضحية والعطاء، فضلًا عن حسن تربيتها لأبنائها وتحملها المسئولية عقب وفاة زوجها.

وأكدت أنعام هاشم، أنها فوجئت باتصال من مديرية التضامن بمحافظة البحيرة، تم إبلاغها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وهو ما اعتبرته رسالة تكريم أولًا من الله لها، وأنها تسير في الطريق الصحيح.

كما أشارت إلى أنها تُهدي فوزها بآلام المثالية لروح زوجها ووالد أبنائها، مؤكدة باعتزازها بما قدمته لأولادها عقب وفاة زوجها.

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