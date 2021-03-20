رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 44 تعديًا على النيل ومنافع الري والصرف

السبت 20/مارس/2021 - 01:27 م
تعديً
تعديً
وائل القمحاوى
طباعة
تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارات العامة، السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 44 حالة تعد في المحافظات، وتنفيذ 32 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و12 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

موضوعات متعلقة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

بركان قرب أيسلندا يثور منذ القرن التاسع عشر

الأربعاء.. التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين