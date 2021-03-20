غدا طقس حار نهارا.. والقاهرة 34
السبت 20/مارس/2021 - 01:27 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (20%تقريبا)، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الإسكندرية 30 19
وادى النطرون 35 19
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 21
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 31 16
السلوم 31 17
سيوة 34 20
بورسعيد 34 19
دمياط 34 19
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 33 19
رفح 33 18
رأس سدر 31 22
نخل 29 17
نويبع 31 22
طابا 29 20
كاترين 28 18
الطور 30 22
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 35 20
بنى سويف 36 21
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 22
أسوان 39 22
ادفو 39 22
أبوسمبل 38 23
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 33 22
أبو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (20%تقريبا)، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الإسكندرية 30 19
وادى النطرون 35 19
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 21
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 31 16
السلوم 31 17
سيوة 34 20
بورسعيد 34 19
دمياط 34 19
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 33 19
رفح 33 18
رأس سدر 31 22
نخل 29 17
نويبع 31 22
طابا 29 20
كاترين 28 18
الطور 30 22
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 35 20
بنى سويف 36 21
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 22
أسوان 39 22
ادفو 39 22
أبوسمبل 38 23
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 33 22
أبو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22