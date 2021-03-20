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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والدة معيدة وطبيب.. تعرّف على فاتن طاهر الأم المثالية ببنى سويف

السبت 20/مارس/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قالت فاتن طاهر السيد، الحاصة على الأم المثالية الأولى بمحافظة بنى سويف لعام 2021، إن زوجها مصطفى عبدالصبور أحمد توفى عام 1987 وترك لها ابنتها دينا مصطفى عمرها 6 أشهر، وحمل عمره ما يقرب من شهر، وفى 16 يناير 1988 رزقت بابنها هشام الذى جاء إلى الدنيا ولم ير والده.

وقالت الأم المثالية: "كنت أعمل مأمور ضرائب عقارية بمصلحة الضرائب العقارية، وبدأت تمر السنوات وأولادي يكبرون، وبدأت مصاعب الحياة تزيد، والتحقت دينا ابنتى بكلية الطب البشرى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها معيدة بكلية الطب، وتخرج هشام ابنى فى كلية طب الأسنان والتحق بالعمل بوزارة الصحة".

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