بن راشد: الجواز اللوجستي العالمي يسهل التبادل التجاري الدولي

أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، تهدف لتسهيل التبادل التجاري عبر منح مميزات اقتصادية كبرى لأعضاء المبادرة.وقال بن راشد، اليوم السبت، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء".وأضاف: "الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم بالإضافة لكبرى شركات الشحن العالمية انضموا للمشروع، دبي قدرها أن تربط العالم".ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإماراتية، تهدف مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" التي أطلقتها دبي عالميًا في العام الماضي، إلى زيادة الفرص التجارية بين الأسواق النامية، وتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن، وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن.وانضمت للمبادرة أكثر من 10 دول حتى الآن، ومن بينها الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها، كما يشارك في المبادرة عدد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات فيها بما في ذلك "يو بي إس" و"فايزر" و"سوني" و"جونسن أند جونسن" و"إل جي".