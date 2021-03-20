الأم المثالية ببورسعيد.. من متحدية للإعاقة مع ابنتها إلى محاربة للسرطان

حصلت سميرة حسن عبده الدامك، على لقب الأم المثالية لعام 2021 بمحافظة بورسعيد، وذلك لكونها أم لثلاث أبناء الأول مهندس والثانية دكتورة بكلية التربية والثالثة تتحدث الإعاقة "متلازمة داون".وخرجت الأم المثالية علي المعاش بدرجة مدير عام بالبريد المصري، ومتزوجة من وكيل وزارة بالتعليم الأزهري بالمعاش أيضًا، لديها من العمر 70 عامًا.وقالت الدكتورة شيرويت ابنه الأم المثالية، إنها هى من قدمت لوالدتها في مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي ولم تبلغها، إلا اليوم عندما تم إعللان فوزها، وإخطارهم من قِبل الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد.وقالت: "اعتنت أمي بشقيقتي التي تُعاني من متلازمة داون وعلمتها الإتكيت وفن الموسيقي والديكور، وشقيقتي الآن تبلغ من العمر ٣٨ عامًا، ولكن من يتعامل معها يتخيل أنها درست الديكور لتنسيقها للألوان"، مضيفة: "عانت أمي معها كثير حتى جعلتها تعتمد على نفسها".وكشفت أنه والدتها تحارب مرض السرطان منذ خمس سنوات، متابعة: "أمي تحملت كثير في حياتها صبرت علي مرض شقيقتي واختبارها الله أيضا في حادث تعرض له والدي تسبب في إصابة كبيرة له، ما جعلها تقوم على خدمة أبي بشكل كامل كما تقوم على خدمه شقيقتي المعاقة، لذلك شعرت أنها هي خير من يجب أن يفوز بألام المثالية".