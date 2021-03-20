فلسطين تطلق حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الشمالية، ابتداءا من غدا الأحد،في مديريات الصحة الخاصة بكل محافظه.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هي الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية، والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم على 75 عاما، ومرضى الكـلى، والسرطان.ونوهت إلى أنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.