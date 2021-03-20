الداخلية تكشف لغز مقتل مدرسة لسرقة مسكنها فى حدائق أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق يقتل مدرسة لسرقة مسكنها فى حدائق أكتوبر.وتلقى قسم حدائق أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة مدرسة 37 سنة بالشقة سكنها بدائرة القسم.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 44 سنة مقيم بذات الناحية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته إعترف بقتل المجنى عليها وأضاف بأنة نظرًا لمعرفته بالمجنى عليها لإعطائها دروس خصوصية لنجله وعلمه بأنها ميسورة الحال وسابقة اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها.وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططة قام بالتوجه لشقتها بادعاء البحث عن مفاتيح تركها سهوًا أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق ولدى قيامها بفتح الباب له باغته بالضرب بحجر فسقطت على الأرض وظن أنها توفيت وبدء البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والإستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.