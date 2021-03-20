«الأم المثالية البديلة» بقنا: عندي 20 ابنا وفخورة بخدمتهم 25 عاما

"عندي ٢٠ ابنا فخورة بهم، وفخورة بمناصبهم، وفخورة بتربيتي لهم وخدمتي لهم لأكثر من ٢٥ سنة"، بهذه الكلمات وصفت الراهبه خاريس جادالله احساسها بفوزها بـ "الأم المثالية البديلة" بمحافظة قنا.وقالت خاريس البالغة من العمر ٦٠ عاما، إنها واجهت صعوبات في بداية حياتها عندما اتخذت قرار بالرهبنة من أسرتها الذين رفضوا قرارها، قائلة "لأهلي وافقوا عندما وضعتهم أمام الأمر الواقع لقراري بالرهبنة".وأوضحت أنها خدمت في دار أيتام ماري مرقص للبنين، وخدمتهم وهم في سن الطفولة حتى وصلوا للجامعات.وأضافت "ولادي كلهم أصبحوا جامعيين وانهم منهم من دخل كلية صيدلة وطب وتجارة وحقوق".وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي هى من اختارتها وكرمتها وأبلغتها بفوزها بالأم المثالية لمحافظة قنا.