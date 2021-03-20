الأم المثالية الثانية على الجمهورية.. سعيدة إسماعيل رزق: أشكر كل من اختارني

أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي، حصول السيدة سعيدة إسماعيل رزق عبد السلام، من مثلت مدينة الرياض في محافظة كفر الشيخ،على لقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، عن قصة الكفاح المشرفة التي عاشتها مع أبنائها الحاصلين على مراكز علمية متقدمة، وسنوات عطاء التي لا تنضب.وقالت سعيدة، أشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم الذي كرمتني به وزارة التضامن الاجتماعي، وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في اختياري أما مثالية هذا العام.وأضافت: لقد تم تكريمي كأم مثالية عن محافظة كفر الشيخ، وأشكر المحافظ على ترشيحه لي، فأنا سيدة بسيطة كل ما أريده هو أن يطيل الله في عمري حتى استمر في خدمة أبنائي.وتابعت: بعد زواجي بعشر سنوات أصيب زوجي بمرض الفشل الكلوي وتبرعت له بكليتي، ولكن الله استرد وديعته وتوفى زوجي بعدها بعام واحد وترك لي ولدين في سن صغيرة، فكافحت واستمرت حياتي من أجلهم وأتمنى أن أكمل ما تبقى من عمري لأجلهما.وأشارت إلى أن ابنها الكبير سعد دكتور بشري في مستشفي الحسين الجامعي، والأصغر عادل حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة أسيوط.وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م من 27 يناير وحتى الأحد 14 فبراير الماضيين في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي: "ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مطروح – البحر الأحمر – أسوان) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.