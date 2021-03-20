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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه

السبت 20/مارس/2021 - 01:18 م
حزن غير محتمل
حزن غير محتمل
آلاء حسن
طباعة
أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثانية من رواية "حزن غير محتمل" للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، الحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 2019، والتي ترجمتها الدكتورة هبة شريف للغة العربية.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "والآن، مرت ستة أسابيع منذ أن ماتت أمي، وأنا أريد أن أبدأ العمل قبل أن يتحول الاحتياج إلى الكتابة عنها، الذي شعرت به بقوةٍ يوم دفنها، إلى عجزٍ متبلِّدٍ عن الكلام. وقد كان هذا العجز هو ما استقبلت به خبر انتحارها، نعم، البدء في العمل، لأن الاحتياج لأن أكتب شيئًا عن أمي، حتى ولو كنت أشعر به في بعض الأحيان مفاجئًا ودون مقدمات، إلا أنه في الوقت نفسه رغبةٌ غير محددةٍ تحتاج إلى أن أبذل كل طاقتي في العمل حتى لا أدق على الآلة الكاتبة دائمًا، وأكتب الحرف نفسه على الورقة. هذا العلاج الحركي وحده لن يفيدني، سوف يجعلني فقط أكثر سلبيةً وأكثر تبلدًا. يمكنني أن أسافر أيضًا، ففي السفر، أثناء الرحلة، لن يثير أعصابي شرود ذهني المضطرب وتكاسلي.

أشعر منذ بضعة أسابيع بتوترٍ عصبيٍّ أكثر من المعتاد. أُصبحُ غير قادرٍ على الكلام عند رؤيتي للفوضى أو عند شعوري بالبرد أو في فترات الصمت. أنحني لأجمع كل خيط صوفٍ وفتافيتَ الخبز من على الأرض.

أمسك بالأشياء لفترةٍ طويلةٍ ثم أتعجب أنها لم تقع من يدي، لهذه الدرجة أصبحت عديم الإحساس كلما فكرت في انتحار أمي. وعلى الرغم من ذلك، أحنُّ إلى تلك اللحظات لأن ذهني يصبح أثناءها متبلِّدًا وصافيًا. إنه شعورٌ بالفزع تتحسن معه حالتي؛ أخيرًا لا أشعر بالملل، وأخيرًا أنا جسدٌ لا يقاوم، لا إحساسَ مجهدٌ بالمسافات، شعورٌ موجعٌ بالوقت وهو يمضي."

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