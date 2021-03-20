لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
السبت 20/مارس/2021 - 02:48 م
ريم محمودطباعة
تلاحق أزمات الفنانة منة عرفة، وذلك بعدما تصدرت ترايدنت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت ببث فيديو عبر الانستجرام الرسمي الخاص بها تطلب من الناس الدعاء لها وعدم التدخل في شئون حياتها، وكشفت منة عرفة عن تعرضها لعدد من المخاطر كان آخرهم عمل إشاعات علي المخ.
وقالت منة في الفيديو: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي ايه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة ".
وتضيف منه عرفه خلال رسالتها على الانستجرام:" وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".
بينما قال لها ملعقة اخرى من خارج مصر:" انا مش فاهمة ليش بتحطي اللوم على الناس طيب ليش ما تفكري انو مش ضروري كل شي ينعمل بالعلن لانو دارو جوائجكم بالكتمان الحق عليكي انتي مش علشانك مشهورة تفرجي الناس كل شي!".
بينما قالت ميار منير معلقة اخري:" منه انتي ليه شايفه ان كل الناس حاطه عينها عليكي فعلا وبتحسد فيكي انا مش قصدي حاجه والله بس انتي مش محور الكون ولا حاجه عشان تطلعي تقولي للناس شيلي عينكم من حياتي! عادي ربنا بيبتلي الانسان في اي وقت عشان يختبر ايمانه ماهو بيبتلي الفقير بردو بحوادث ومشاكل اصعب من بتاعتك دي واكيد محدش هيحسد الفقير يعني صح؟ ع العموم ربنا يشفيكي يارب وتقومي بالسلامه".
وقالت منة في الفيديو: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي ايه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة ".
تفاصيل رسالة منة عرفة عبر حسابها على انستجرام Instgram
وتضيف منه عرفه خلال رسالتها على الانستجرام:" وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".
تباين تعليقات المتابعين بين تعاطف وهجوموتنوعت تعليقات المتابعين لها على الفيس بوك ردا علي اصابتها بالحسد والتدخل في شئون حياتها حيث قال أحد المتابعين لها:" ما انتى بطلى انتى والفنانين تنشروا حياتكم ورفاهيتكم وحسوا بالناس اللى محتاجين اكيد ساعتها محدش هيدخل في حياتكم إللى انتوا فاتحنها للكل اصلا انتى زعلانة على نفسك وكلابك غيرك ولاده عندهم سرطان ومش لاقين تمن علاج ولادهم بس انتوا كفانين فعلا بقيتوا عايشين فى اللا لاند مش شايفين ولا حاسين غير بنفسكم".
بينما قال لها ملعقة اخرى من خارج مصر:" انا مش فاهمة ليش بتحطي اللوم على الناس طيب ليش ما تفكري انو مش ضروري كل شي ينعمل بالعلن لانو دارو جوائجكم بالكتمان الحق عليكي انتي مش علشانك مشهورة تفرجي الناس كل شي!".
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-3-2021
بينما قالت ميار منير معلقة اخري:" منه انتي ليه شايفه ان كل الناس حاطه عينها عليكي فعلا وبتحسد فيكي انا مش قصدي حاجه والله بس انتي مش محور الكون ولا حاجه عشان تطلعي تقولي للناس شيلي عينكم من حياتي! عادي ربنا بيبتلي الانسان في اي وقت عشان يختبر ايمانه ماهو بيبتلي الفقير بردو بحوادث ومشاكل اصعب من بتاعتك دي واكيد محدش هيحسد الفقير يعني صح؟ ع العموم ربنا يشفيكي يارب وتقومي بالسلامه".
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة