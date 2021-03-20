لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة

تفاصيل رسالة منة عرفة عبر حسابها على انستجرام Instgram

تباين تعليقات المتابعين بين تعاطف وهجوم

وتضيف منه عرفه خلال رسالتها على الانستجرام:" وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".وتنوعت تعليقات المتابعين لها على الفيس بوك ردا علي اصابتها بالحسد والتدخل في شئون حياتها حيث قال أحد المتابعين لها:" ما انتى بطلى انتى والفنانين تنشروا حياتكم ورفاهيتكم وحسوا بالناس اللى محتاجين اكيد ساعتها محدش هيدخل في حياتكم إللى انتوا فاتحنها للكل اصلا انتى زعلانة على نفسك وكلابك غيرك ولاده عندهم سرطان ومش لاقين تمن علاج ولادهم بس انتوا كفانين فعلا بقيتوا عايشين فى اللا لاند مش شايفين ولا حاسين غير بنفسكم".بينما قال لها ملعقة اخرى من خارج مصر:" انا مش فاهمة ليش بتحطي اللوم على الناس طيب ليش ما تفكري انو مش ضروري كل شي ينعمل بالعلن لانو دارو جوائجكم بالكتمان الحق عليكي انتي مش علشانك مشهورة تفرجي الناس كل شي!".بينما قالت ميار منير معلقة اخري:" منه انتي ليه شايفه ان كل الناس حاطه عينها عليكي فعلا وبتحسد فيكي انا مش قصدي حاجه والله بس انتي مش محور الكون ولا حاجه عشان تطلعي تقولي للناس شيلي عينكم من حياتي! عادي ربنا بيبتلي الانسان في اي وقت عشان يختبر ايمانه ماهو بيبتلي الفقير بردو بحوادث ومشاكل اصعب من بتاعتك دي واكيد محدش هيحسد الفقير يعني صح؟ ع العموم ربنا يشفيكي يارب وتقومي بالسلامه".