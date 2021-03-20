رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة

السبت 20/مارس/2021 - 02:48 م
منه عرفة
منه عرفة
ريم محمود
طباعة
تلاحق أزمات الفنانة منة عرفة، وذلك بعدما تصدرت ترايدنت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت ببث فيديو عبر الانستجرام الرسمي الخاص بها تطلب من الناس الدعاء لها وعدم التدخل في شئون حياتها، وكشفت منة عرفة عن تعرضها لعدد من المخاطر كان آخرهم عمل إشاعات علي المخ.

وقالت منة في الفيديو: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي ايه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة ".

تفاصيل رسالة منة عرفة عبر حسابها على انستجرام Instgram


وتضيف منه عرفه خلال رسالتها على الانستجرام:" وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".

تباين تعليقات المتابعين بين تعاطف وهجوم  

وتنوعت تعليقات المتابعين لها على الفيس بوك ردا علي اصابتها بالحسد والتدخل في شئون حياتها حيث قال أحد المتابعين لها:" ما انتى بطلى انتى والفنانين تنشروا حياتكم ورفاهيتكم وحسوا بالناس اللى محتاجين اكيد ساعتها محدش هيدخل في حياتكم إللى انتوا فاتحنها للكل اصلا انتى زعلانة على نفسك وكلابك غيرك ولاده عندهم سرطان ومش لاقين تمن علاج ولادهم بس انتوا كفانين فعلا بقيتوا عايشين فى اللا لاند مش شايفين ولا حاسين غير بنفسكم".

بينما قال لها ملعقة اخرى من خارج مصر:" انا مش فاهمة ليش بتحطي اللوم على الناس طيب ليش ما تفكري انو مش ضروري كل شي ينعمل بالعلن لانو دارو جوائجكم بالكتمان الحق عليكي انتي مش علشانك مشهورة تفرجي الناس كل شي!".

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-3-2021


بينما قالت ميار منير معلقة اخري:" منه انتي ليه شايفه ان كل الناس حاطه عينها عليكي فعلا وبتحسد فيكي انا مش قصدي حاجه والله بس انتي مش محور الكون ولا حاجه عشان تطلعي تقولي للناس شيلي عينكم من حياتي! عادي ربنا بيبتلي الانسان في اي وقت عشان يختبر ايمانه ماهو بيبتلي الفقير بردو بحوادث ومشاكل اصعب من بتاعتك دي واكيد محدش هيحسد الفقير يعني صح؟ ع العموم ربنا يشفيكي يارب وتقومي بالسلامه".
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة
لماذا تصدرت منه عرفه تريند جوجل: إيدي كلها محروقة

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

فشل في سرقتها.. تحقيقات موسعة مع قاتل مدرسة حدائق أكتوبر

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

علماء صينيون: اكتشاف مواقع قرابين ونحو 500 قطعة عمرها 3000 عام

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب