العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بمصر القديمة
السبت 20/مارس/2021 - 01:18 م
هدير مصطفيطباعة
لقت سيدة مسنة مصرعها داخل مسكنها بمنطقة مصر القديمة.
كانت البداية عندما تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من عمليات النجدة بوجود بلاغ انبعاث رائحة كريهة بالعنوان الكائن عزبة خيرالله مصر القديمة وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من ثلاث طوابق وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأرضي ومكونة من حجرتين ودوره مياه، وباستئذان النيابة العامة تم إصدار قرار بفتح باب الشقة، وتم الفتح والكسر بمعرفة الحماية المدنية وتبين أن جميع منافذ الشقة مغلقة من الداخل ولا توجد بعثرة بمحتوياتها.
وبالمناظرة تبين وجود جثة لسيدة في العقد السادس من العمر مسجاه على جانبها الايسر على مرتبة بمنتصف الحجرة المواجهة لباب الشقة ترتدي بنطال بيچ اللون وجلباب رمادي اللون وفي حالة تعفن كامل وتبين أنها تدعي "زوزو ا"٥٥ سنة بائعة خضروات مقيمة محل البلاغ.
وبسؤال المدعو "رشاد م"٦٧ سنة سائق بالمعاش مالك العقار ومقيم محل البلاغ أفاد أن المتوفاة تعيش بمفردها وتعاني بعض الأمراض المزمنة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها ولا يشتبه في الوفاه جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١١ إداري مصر القديمة، وتم التحفظ على مكان البلاغ وأخطرت النيابة العامة.
كانت البداية عندما تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من عمليات النجدة بوجود بلاغ انبعاث رائحة كريهة بالعنوان الكائن عزبة خيرالله مصر القديمة وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من ثلاث طوابق وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأرضي ومكونة من حجرتين ودوره مياه، وباستئذان النيابة العامة تم إصدار قرار بفتح باب الشقة، وتم الفتح والكسر بمعرفة الحماية المدنية وتبين أن جميع منافذ الشقة مغلقة من الداخل ولا توجد بعثرة بمحتوياتها.
وبالمناظرة تبين وجود جثة لسيدة في العقد السادس من العمر مسجاه على جانبها الايسر على مرتبة بمنتصف الحجرة المواجهة لباب الشقة ترتدي بنطال بيچ اللون وجلباب رمادي اللون وفي حالة تعفن كامل وتبين أنها تدعي "زوزو ا"٥٥ سنة بائعة خضروات مقيمة محل البلاغ.
وبسؤال المدعو "رشاد م"٦٧ سنة سائق بالمعاش مالك العقار ومقيم محل البلاغ أفاد أن المتوفاة تعيش بمفردها وتعاني بعض الأمراض المزمنة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها ولا يشتبه في الوفاه جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١١ إداري مصر القديمة، وتم التحفظ على مكان البلاغ وأخطرت النيابة العامة.