العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بمصر القديمة

لقت سيدة مسنة مصرعها داخل مسكنها بمنطقة مصر القديمة.كانت البداية عندما تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من عمليات النجدة بوجود بلاغ انبعاث رائحة كريهة بالعنوان الكائن عزبة خيرالله مصر القديمة وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من ثلاث طوابق وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأرضي ومكونة من حجرتين ودوره مياه، وباستئذان النيابة العامة تم إصدار قرار بفتح باب الشقة، وتم الفتح والكسر بمعرفة الحماية المدنية وتبين أن جميع منافذ الشقة مغلقة من الداخل ولا توجد بعثرة بمحتوياتها.وبالمناظرة تبين وجود جثة لسيدة في العقد السادس من العمر مسجاه على جانبها الايسر على مرتبة بمنتصف الحجرة المواجهة لباب الشقة ترتدي بنطال بيچ اللون وجلباب رمادي اللون وفي حالة تعفن كامل وتبين أنها تدعي "زوزو ا"٥٥ سنة بائعة خضروات مقيمة محل البلاغ.وبسؤال المدعو "رشاد م"٦٧ سنة سائق بالمعاش مالك العقار ومقيم محل البلاغ أفاد أن المتوفاة تعيش بمفردها وتعاني بعض الأمراض المزمنة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها ولا يشتبه في الوفاه جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١١ إداري مصر القديمة، وتم التحفظ على مكان البلاغ وأخطرت النيابة العامة.