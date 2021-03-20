تاجرى مخدرات يطلقان النار على عامل بمصر القديمة
السبت 20/مارس/2021 - 01:17 م
هدير مصطفيطباعة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شقيقين يعملان فى اتجار المخدرات بعدما اصابوا عامل بالرصاص بمنطقة مصر القديمة.
وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش)، وسلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 180 جرام مبلغ مالى، ميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش)، وسلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 180 جرام مبلغ مالى، ميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.