رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تاجرى مخدرات يطلقان النار على عامل بمصر القديمة

السبت 20/مارس/2021 - 01:17 م
القبض على شقيقين
القبض على شقيقين
هدير مصطفي
طباعة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شقيقين يعملان فى اتجار المخدرات بعدما اصابوا عامل بالرصاص بمنطقة مصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش)، وسلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 180 جرام مبلغ مالى، ميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقي


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه