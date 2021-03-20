تاجرى مخدرات يطلقان النار على عامل بمصر القديمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شقيقين يعملان فى اتجار المخدرات بعدما اصابوا عامل بالرصاص بمنطقة مصر القديمة.وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش)، وسلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 180 جرام مبلغ مالى، ميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.